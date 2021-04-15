Ahmet Şık hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler sırasında yaptığı açıklamaları "suç işlemek için alenen tahrik" suçu kapsamında değerlendirdi.

Başsavcılık, Şık hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi. TBMM'de önce Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda ele alınacak fezleke, Genel Kurulun gündemine getirilmesi halinde karara bağlanacak. Soruşturma 5 Nisan'da başlatıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Nisan 2021'de, Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, İstanbul Milletvekili Şık'ın, "Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı" belirtilmiş, bunun üzerine, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. AA

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