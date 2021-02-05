Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, İstanbul Milletvekili Şık'ın "Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı" belirtildi. Bunun üzerine, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi. AA

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