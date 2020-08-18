Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz

AKILLI İKTİDARLAR MEDYAYI İYİ VE DOĞRU OKUR; SORUNLARI BİRİKMEDEN ÇÖZER. BASKICI İKTİDARLAR İSE GERİLİMİ BİRİKTİRİR VE TOPLUMLA İLETİŞİMİ CİDDİ YARA ALIR.

RÖPORTAJ: NETİCE KÜBRA GÖRENTAŞ

Özgürlük tutkusu bitmez

“İnsanların özgürlük tutkusu bütün kısıtlamaları aşarak ilerliyor. Evet, katı, çok katı, çok çok katı iktidar türleri ortaya çıkmış, tüm hayatı, bu arada medyayı da etkisi altına almış, ama insanoğlu gene bir yerlerden iletişim özgürlüğünü yaşatmayı başarmıştır.”

Kapat, el koy, bunun sonu yok

“Şu anda iktidarın etki alanı dışındaki medya gücü çok sınırlı. Diyelim merkez medyayı tekelinize aldınız, sosyal medyada, alternatif iletişim kanallarında sesini yükseltiyor insanlar. Kapat, kapat, kapat, el koy, el koy, el koy, bunun sonu yok.”

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Taşgetiren: Kapat, el koy, bunun sonu yok

YAZAR AHMET TAŞGETİREN: Diyelim merkez medyayı tekelinize aldınız, sosyal medyada, alternatif iletişim kanallarında sesini yükseltiyor insanlar. Kapat, kapat, kapat, el koy, el koy, el koy, bunun sonu yok.

Medyanın son yıllarda yaşadığı sorunlar ve iktidarın medya üzerindeki baskıları her gün yeni yöntemler kullanılarak artıyor. Medyanın dünü ve bugününü uzun yıllar medya camiasında bulunan ve en sıkıntılı dönemlerde yazılarına devam eden Ahmet Taşgetiren’le konuştuk. Son yıllarda bazı gazetelerden ayrılmak zorunda bırakılan Taşgetiren, medya düzeni ve medyanın üstlendiği misyonla ilgili görüşlerini paylaştı. ‘Akıllı iktidarlar, medyaya baskı yapmaz’ diyen Taşgetiren sorularımızı cevapladı;

AKP döneminde medyada yaşanan dönüşümü ve gelinen durumu kendi meslekî yolculuğunuzla bağlantılı olarak ve özellikle 28 Şubat dönemindeki durumla kıyaslayarak yorumlar mısınız?

28 Şubat döneminde Yeni Şafak’ta yazıyordum, Kanal 7’de günlük yorumlar yapıyordum. Post modern darbe diye nitelenen örtülü bir askerî vesayet söz konusu idi. Hatırlanırsa, o dönemde sorumluluk üstlenen Mesut Yılmaz, vesayeti işaret etmek üzere omuzunu – yani apoletleri işaret ediyordu. Dindar insanların özgürlük sorunları vardı. Siyaset bedel ödüyordu, başörtülü öğrenciler, İmam Hatip’li öğrenciler bedel ödüyordu. Ancak medya olarak biz yazıyor, konuşuyorduk. Şüphesiz baskı vardı, 312’inci madde, zamanın Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün ifadesiyle aşırı biçimde kullanılıyor, eleştiriler “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” içine sokulabiliyordu. Biz o dönemde “Elele eylemi”ni yaptık, Anadolu’da konferanslar verdik, gazetede tv’de yorumlar yaptık.

Ben 2002’den bu yana üç gazeteden ayrılmak zorunda kaldım. 2005’te Yeni Şafak’tan, 2013’te Bugün’den (17 -25 Aralık’tan hemen sonra) ve Star’dan… Bunun ikisi İktidara yakın, biri de Gülen Camiasına yakın gazetelerdi. Bugün gazetesinden baskı olduğu için değil, Cemaat başka roller üstlendiği için ayrıldım. Ama Yeni Şafak ve Star’dan iktidar süreciyle çeliştiğim için ayrılmak zorunda kaldım.

En son TV 5’teki bir programda “12 Mart’ı, 12 Eylül’ü, 28 Şubat’ı yaşadım, kendimi bu zamanki kadar kısıtlanmış hissetmedim” diye bir cümle kullandım. İktidar cenahında heyecan yükseldi. Trol alanı saldırıya geçti. “Ne yani 28 Şubat’ı mı aklıyordum?” Ben 28 Şubat’ı aklayabilir miydim? Söylemek istediğim tam da bu idi. Ben, dünya alem biliyor ki muhafazakar camiadan bir yazarım. Bugüne kadar hep bu camianın duyguları ile, perspektifi içinde yazdım. Bu iktidar döneminde de gördüklerimi, düşündüklerimi yazıyorum, kimi destek tarzında kimi eleştiri – murakabe… Eğer iktidar hep destek bekliyorsa, iktidarı heyecanla destekleyenler en küçük bir eleştiriyi iktidarın yıkılma tehlikesi içinde görüyorsa tepkiler başlıyor. Oysa medyanın görevi zaten halk adına denetim. Ayrıca ben, kendi ideallerime yakın bir kadroyu yanlışlardan korumayı da sorumluluk alanımda görürüm. Bu durumda bir şey görürseniz yazıyorsunuz ve gerilim başlıyor.

Ayrıca bu dönemde iktidar bir “medya” da oluşturdu. Muhafazakârların öteden beri bir “medya sorun”ları oldu. Kurulu düzen onlara karşı idi, medya, belki de Cumhuriyet’in başından beri kurulu düzene göre tesis edilmişti. Kurulu düzen için de muhafazakar siyaset alanı gözaltında tutulması gereken bir alandı. Medya bu gözetleme işini yapar, gerekirse kurulu düzenden önce dövmeye başlardı. Onun için muhafazakar camia bir “medya”sı olsun isterdi. Muhalefette iken böyle bir medya oldu, ama gücü sınırlı kaldı. Tek başına iktidar olunca, hele bu iktidar 18 yıl gibi eşine az rastlanır bir süreye uzayınca, medya patronlarının gözünün iktidar odağına bakması tabii idi. Çünkü medya patronlarının genelde başka alanlarda iktisadî yatırımları vardı ve iktidar o alanlara kolaylıkla müdahale edebilecek bir güçtü. Nitekim süreç içinde “merkez medya” zaman zaman güç denemesi yapmak istediyse de bunun akim kaldığını gördü, sonra da daha fiili müdahalelerle sermaye değişimine uğradı. Şu anda iktidarın etki alanı dışındaki -o bile tartışılır çünkü reklam ambargolarıyla iktidar o alanı bile etkileyebiliyor- medya gücünün çok sınırlı olduğunu söylemek lâzım. Böyle bir etki gücünden bağımsız kalmaya itina gösteren yazarlar bile “kısıtlanmışlık” duygusuna giriyorsa, geriye kalanın sıkıntısını düşünmek lâzım.

Basın özgürlüğü ve demokrasi ilişkisi için neler söylersiniz?

Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Halk kimi seçtiğini bilecek, bunun için de olan bitenden özgürce haberdar olacak, bu basın özgürlüğünü gerektirir. Basının iktidarın çerçevelediği alan içinde istediğini yazabiliyor olması özgürlük değildir. Hakim güce rağmen yazabilmektir özgürlük.

Medyaya yönelik baskıların yol açtığı toplumsal sorunlar nelerdir?

Medya bir iletişim aracıdır. Halkın sorunlarını gören ve siyasî iktidara ileten güçtür. Bir anlamda “kimsesizin kimsesi”dir. Her toplumda sorunlar olur. İktidar güç demektir, tek insan veya topluluklar ise iktidar gücüne göre kendilerini zayıf hissederler. Medya cılız sesleri büyütür, başkalarına taşır, başkalarının o cılız sese katılmasına imkan verir, dolayısıyla kartopunun büyümesini sağlar. Baskı, sıkıntıların görülmemesine yol açar, o zaman sıkıntılar birikir, büyür, ya insanlar ezilir, ya da daha yoğun tepkiler ortaya çıkar. Medya sorunlara çözüm kapısını araladığı için büyük patlamalar olmadan çözüme gidilmesini, dolayısıyla bir tür demokrasinin supabı rolünü oynar. Akıllı iktidarlar, medyaya baskı yapmaz, medyayı iyi okur, doğru okur ve sorunlar birikmeden çözüme yönelir. Baskıcı iktidarlar ise, gerilimi biriktirir, zamanla daha baskıcı hale gelir ve zamanla toplumla iletişimi ciddi yara alır.

Terör örgütü propagandası ve hakaret gibi suçlamalarla gazetecilere açılan davalar, tutuklamalar ve verilen mahkûmiyet kararları için düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

Terör örgütü propagandası da hakaret de medyanın yapmaması gereken işlerdir. Bütün dünyada terör, şiddet, hakaret özgürlük alanına girmez. Ama iktidarların medya üzerindeki baskıyı bu alanlar kullanılarak gerçekleştirdiği de bir vakıadır. Baskı dönemlerinde eğer yargı da iktidarın etki alanına girmişse, en masum eleştirilerin “hakaret” gibi muamele görmesi, hiç alakası bulunmayan alandan “terör propagandası” çıkarılması mümkün olabilir. Türkiye siyasî tarihi bunun örnekleri ile doludur. Yaşadığımız on yıllar içinde de her nesil bunun örneklerini görmüştür.

Basın kartı ve gri pasaport, resmî ilan, akreditasyon gibi konulardaki ayrımcı uygulamalar için ne düşünüyorsunuz?

Bunlar, iktidarların medyayı kontrol etmek için kullandığı araçlardandır. Her iktidar bunu yapar, demek istemiyorum, ama iktidarla medya arasında gerilim yaşanmaya başlandığında bunlar iktidarın aklına gelir. Örneklerini görmekteyiz.

İktidarın kontrolü altında tekelci ve ayrımcı bir medya yapılanması sürdürülebilir mi?

İnsanların özgürlük tutkusu bütün bu kısıtlamaları aşarak ilerliyor. Evet katı, çok katı, çok çok katı iktidar türleri ortaya çıkmış, tüm hayatı bu arada medyayı da etkisi altına almış, ama insanoğlu gene bir yerlerden iletişim özgürlüğünü yaşatmayı başarmıştır. Cezaevlerinde bile kalorifer boruları üzerinden haberleşiyor insanlar. Toplama kamplarında haberleşiyor. Göz – kaş işaretiyle haberleşiyor. Diyelim merkez medyayı tekelinize aldınız, sosyal medyada, alternatif iletişim kanallarında sesini yükseltiyor insanlar. Kapat, kapat, kapat, el koy, el koy, el koy, bunun sonu yok.

Şunu da söyliyeyim: Bizim inancımızda Allah’tan gelen buyruk dışında her alan soru sormaya açıktır. İnsanlar Hazreti Peygamber’e “Bu Allah’tan mı geldi, sizin görüşünüz mü?” diye sormuşlar, yani “Farklı fikir beyan edebilir miyim?” demek istemişler. Allah’tan gelenlerde bile “akl etmek” var, yani “Anlamak, yorum yapmak” var. Dünyalıların iradesi karşısında farklı fikir beyanından daha tabii ne olabilir? Dolayısıyla muhafazakar dünya görüşündeki “İtaat” kavramını, “medyasız bir alan” gibi görmek doğru değildir.

Medyanın ve gazetecilik mesleğinin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için neler yapılmalı?

Herkes özgürlüğüne sahip çıkmalı. Yani kişiliğine, haysiyetine. Baskılar, “öğrenilmiş baskı”ya dönüşürse felaket. Onun için medya alanına giren herkes kendi haysiyetinin sınavını verecektir.

Sosyal medya başta olmak üzere alternatif mecraların öne çıktığı internet çağında geleneksel medyanın geleceği hakkındaki öngörünüz nedir?

Geleneksel medya alanına ilgi azalıyor. Sosyal medya alanı ya da digital alan genişliyor, her alanı kapsıyor. Ama en nihaî planda “Düşünce” yerini koruyor. Düşünce dolaşımda olduğu sürece orada insan olacaktır. İnsan yeni imkânlara göre dilini bulacaktır. Bence kâğıt hala itibarını koruyor. Koruyacağını da düşünüyorum. Ama digital alan tabiî ki yaygınlaşacak. Onun da sosyal medyadan ibaret kalmayacağını düşünüyorum. Nitekim, kitap, makale, hatta kütüphane çapında iletişim zemini oluştuğu bir vakıa. Düşüncelerin dolaşımı müthiş sür’at kazanmış durumda. Küresel boyut her alanda öne çıkıyor. Onun getirileri – götürüleri üzerinde kafa yormak lâzım. Bunda geç de kalmamak lâzım.