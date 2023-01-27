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28 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

AİHM’de de zirvedeyiz

27 Ocak 2023, Cuma 22:20
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) hakkında en fazla başvuru yapılan ülke oldu.

Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya Federasyonu’nun Avrupa Konseyi’nden çıkarılmasından sonra Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) hakkında en fazla başvuru yapılan ülke oldu. 2022 yılı yıllık raporunu açıklayan AİHM, Türkiye hakkındaki dava sayısının bu yıl 20 bin 100 yükseldiğini bildirdi. Bu davaların yarısında çoğu 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra tutuklama, yargılama ve kamudan ihraç edilmelerden oluşuyor. Türkiye’yi, yılın ilk üç ayında açılan 16 bin 750 davayla Rusya Federasyonu, 10 bin 400 davayla Ukrayna, 4 bin 800 davayla Romanya ve 3 bin 500 davayla İtalya takip ediyor. Bu ülkeler hakkındaki davalar AİHM’in iş yükünün yüzde 74’ünü oluşturuyor. Hakkında hiçbir şikayet bulunmayan tek ülke Liechtenstein olurken Andorra hakkında 5, İrlanda Cumhuriyeti hakkında 10, Monako hakkında 13 ve Lüksemburg hakkında 14 dava açıldı. Mahkemedeki toplam dosya sayısı ise 74 bin 650.

Daha büyük sorunlara yol açacak

Daha önce birçok dosyayı AİHM’e götüren Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve İfade Özgürlüğü kurucusu Yaman Akdeniz, gelecek yıllarda Türkiye’nin karnesinin daha da kötüleşeceğini söyledi. VOA Türkçe’nin konuştuğu Prof. Akdeniz, “Türkiye’nin AİHM tablosu, Rusya’nın durumundan bağımsız uzun yıllardır çok kötü. Kaldı ki Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarını uygulamamış olması Türkiye için daha da büyük sorunlara yol açacak. Dolayısıyla, 15 Temmuz sonrası başvuruların da karara bağlanması ile Türkiye’nin AİHM karnesi daha da kötüleşecek. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurular sonuçsuz kalıyor, uzun yıllar karara bağlanmıyor ve etkili bir iç hukuk yolu öngörmüyor. İç hukuktaki bu frenleme mekanizmasının işlemediği bu kararlarla daha da net bir şekilde görülecek” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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