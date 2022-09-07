AİHM’den 230 ihlal kararı daha

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , Türkiye’de 230 yargı mensubunun daha özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçen salı günü açıkladığı dört grup komite kararıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklanan 230 yargı mensubunun daha özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AİHM Türkiye’nin her bir davacıya 5 bin euro ödemesine, itiraz yolu kapalı, kesin şekilde karar verdi. euronews’in haberine göre, diğer kararlarla beraber bu 4 grup kararla toplam 710 yargı mensubunun darbe sonrası tutuklanmalarının usuli güvencelere aykırı olduğu ve herhangi bir makul şüphe olmadan gerçekleştiğine karar verilmiş oldu. AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala davasında başlattığı ihlal sürecinde Türkiye aleyhine karar verdi.

AİHM kararları uygulanmıyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Türkiye’de tutuklamaların erken infaza, gözaltıların gözdağına dönüştüğünü belirtterek, “Siyasi eylem ve siyasi kişilerle ilgili yargılamalarda siyasi baskı var. AİHM kararları uygulanmıyor, hâkim ve savcı korkuyor. Türkiye’de hukuk sistemi çok kara bir tablo halinde” dedi. Sözcü’ye konuşan Sağkan, hukuka karşı güvenin en düşük seviyelere inmesinin nedenlerini şöyle açıkladı: “Örneğin bazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının tanınmaması ve uygulanmaması sebebiyle AİHM ve Bakanlar Komitesi tarihinde Azerbaycan’dan sonra ikinci kez Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlattı. 11 Temmuz’da verdiği kararla da mahkemenin kararının uygulanmadığına kesin olarak hükmetti. Şimdi bu bir yargı sorunudur. Çünkü siyasetçilerin bunu tartışmasının dışında AİHM kararını uygulamayan yerel mahkemeye baktığımızda bu bir yargı problemidir her şeyden önce. Çünkü uygulamayan merci bir mahkeme. Haliyle bu çok ağır bir tablodur ve bunun sonuçlarının da ülkemiz açısından çok çok ağır olabileceği bir takvimsel sürecin de başladığını biliyoruz.”