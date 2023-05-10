AİHM’den bir ihlal kararı daha

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye’deki eski yöneticisi Yakup Levent Korkut’a idari ceza veren Ankara’nın insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

AİHM, yurt dışından gelen maddi yardımlarla ilgili harcamaları yetkililere “geç bildirdiği” gerekçesiyle Türkiye’de 2008 yılında İstanbul Valiliği tarafından hakkında 5 bin euro’dan fazla idari ceza verilen Korkut ve Af Örgütü’nün yerel şubesinin birlikte 2009’da yaptığı ortak başvuruyu bugün karara bağladı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Strasbourg Mahkemesi, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesi ile toplanma ve dernek kurma hakkıyla ilgili 11. maddeyi ihlal ettiğine hükmetti. Karar gereği Türkiye, Korkut ve Af Örgütü’nün yerel şubesine 12 bin euro maddi tazminat cezası ödeyecek. Haber Merkezi

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