AİHM’den Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), katıldığı bir televizyon programında Abdullah Öcalan’ın “Kürt sorununun çözümünde rol oynayabileceğini” söylediği için yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade hürriyetinin ihlâl edildiğine hükmetti.

Selahattin Demirtaş tarafından 2011 yılında açılan dâvâyla ilgili kararını bugün açıklayan AİHM, programda kullanılan ifadelerin “şiddet, silâhlı direniş, ayaklanma veya nefret söylemi içermediğine” işaret ederek, Demirtaş hakkındaki yargı kararının “acil bir sosyal ihtiyaç teşkil etmediği ve hedeflenen amaçla orantısız ve demokratik bir toplumda gereksiz olduğu” sonucuna vardı. DW’nin haberine göre bu gözlemlerden yola çıkan AİHM, Demirtaş’a verilen ceza ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade hürriyetini düzenleyen 10’uncu maddesinin ihlâl edildiğine hükmetti. Karar gereği Ankara Demirtaş’a 2 bin 500 euro manevî tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

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