AİHM’den ‘hak ihlali’ kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), AİHM, 4 Kasım 2016 ve sonrasında tutuklanan HDP’nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu milletvekilleri hakkındaki kararını açıkladı.

AİHM kararında, tutukluluk hallerinin haksız olarak devam ettirildiğini belirterek ‘ifade özgürlüğü ve seçme ve seçilme haklarının ihlal edildiğine’ hükmetti. Diken’in haberine göre, mahkeme, HDP’lilerin tutuklanmalarıyla bağlantılı olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18’inci maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. AİHM, Türkiye’yi 184 bin 600 avro manevi tazminat cezasına mahkum etti. Haber Merkezi

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