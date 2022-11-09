AİHM’den HDP’liler için ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aralarında dönemin HDP Eş Genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 14 eski HDP Milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak tutuklanmaları hakkında ihlal kararı verdi.

Euronews’in haberine göre, HDP kararın ardından tutuklu olan eski milletvekillerinin serbest bırakılması çağrısı yaptı. AİHM, 2016 yılında dokunulmazlıkları kaldırılan ve tutuklanan Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Besime Konca, Abdullah Zeydan, Nihat Akdoğan, Selma Irmak, Ferhat Encü, Gülser Yıldırım, Nursel Aydoğan, Ayhan Bilgen, Burcu Çelik ve Leyla Birlik’in yaptığı başvuruyu dün karara bağladı. AİHM, bir kısmı hala tutuklu olan, HDP’li milletvekillerinin haksız olarak tutuklandıklarına, tutukluluk hallerinin haksız olarak devam ettirildiğine, ifade özgürlüğü ile seçme ve seçilme haklarının ihlal edildiğine, tutuklanmaları ile bağlantılı olarak 18. maddenin ihlal edildiğine karar verdi. AİHM ayrıca, Türkiye’yi davacılara yaklaşık 200 bin Euro manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Haber Merkezi

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