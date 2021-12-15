AİHM’den Ilıcak için de ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “terör örgütü üyesi” olmakla ve “iktidarı darbe yoluyla değiştirmeye kalkışmakla” suçlanan gazeteci Nazlı Ilıcak’ın dosyasında, Ilıcak’ı haklı buldu.

AİHM, Türkiye’nin Ilıcak’a 16 bin Euro manevî tazminat ödemesini kararlaştırdı. VOA Türkçe’nin haberine göre, Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gazeteci Nazlı Ilıcak dosyasına ilişkin kararını yayınladı. Mahkeme, “İktidardaki hükümetin izlediği politikalara yönelik eleştirel görüşleriyle tanınan ünlü gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından tutuklanması ve tutukluluk halinin devam etmesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ‘özgürlük ve güvenlik hakkını’ düzenleyen 5/1’inci maddesinin ihlâl edildiğine” karar verdi. Haber Merkezi

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