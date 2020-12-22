AİHM'den Selahattin Demirtaş hakkında karar

AİHM Genel Kurulu, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bir kez daha Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AİHM'de görülmekte olan Demirtaş davası bugün nihai karara bağlandı.

Mahkeme, Kasım 2018'de aldığı kararı daha da sertleştirdi. Demirtaş'ın hukuki değil siyasi nedenlerden tutuklu olduğuna hükmetti. AİHM kararlarının bağlayıcı yükümlülüğü kapsamında Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme, 2018'deki kararda olduğu gibi Demirtaş hakkında alınan tutukluluk kararlarının makul kuşku için yeterli olmadığı sonucuna vardı. Parlamenter olarak seçimlere katılımının engellenmesiyle de seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Demirtaş hakkındaki tutukluluk kararlarının ardında "siyasi gerekçeler" olduğu sonucuna da varan AİHM, Ankara'ya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini hatırlattı. Demirtaş'ın serbest bırakılmaması halinde AİHM gözünde ihlal kararının süreklilik kazanacağını belirtti. (Kaynak: NTV)

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Çelik'ten ilk değerlendirme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına ilişkin kararının hatırlatılması üzerine de Çelik, "Ben buraya gelirken gerçekleşen sıcak bir karar. Yaklaşık 100-150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Tabii ki gerekçeli kararı hukuk sistemimiz değerlendirecektir. Hukuk sistemimizin değerlendirmesine göre bir yaklaşım getirilecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA