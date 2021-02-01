AİHM, hükümetten Selahattin Demirtaş savunması istedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Kobane dosyasında olan ikinci tutukluluğuna ilişkin hükümetten savunma istedi.

AİHM, tarafından tutukluluğun makul şüpheye, gerekçeye ve makul süreye dayanıp dayanmadığı, ifade özgürlüğünü ve siyasi amaçlı tutuklama yasağını ihlal edip edilmediği soruldu. Kararı, Demirtaş’ın avukatları Ramazan Demir ve Benan Molu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Avukat Ramazan Demir, “AİHM, Selahattin Demirtaş’ın ikinci tutukluluğu (Kobane İddianamesi) ile ilgili Türkiye’den savunma istedi. AYM’nin ikinci tutuklulukla ilgili başvuruyu aradan geçen zamana rağmen karara bağlamaması nedeniyle Demirtaş dosyası özelinde etkili bir yol olup olmadığı ve ifade özgürlüğü ile bağlantılı 18. maddenin ihlal edilip edilmediği soruları bu dosyada ilk defa soruluyor ve çok önemli” diye belirtti.