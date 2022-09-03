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3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

AİHM'i hedef aldılar

03 Eylül 2022, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yargıtay Başkanı MEHMET Karaca, adlî yılın açılışında yaptıkları konuşmalarda AİHM'i hedef alarak eleştirdi.

AİHM KARARLARINA “SİYASî” DEDİLER

Adlî Yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Karaca’nın hedefinde AİHM vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Türkiye aleyhinde verdiği kararlar, Erdoğan ve Karaca tarafından "siyasî" kararlar olarak nitelendirilerek eleştrildi.

KARARLARA UYMAK ANAYASAL MECBURİYET

Öte yandan törende konuşan Barolar Birliği Başkanı Sağkan, AİHM kararlarının uygulanmasının anayasal bir mecburiyet ve sorumluluk olduğunu belirterek, “Türkiye, maalesef ki, AİHM’de hakkında en çok dava açılan ve ihlal kararı verilen ülkeler arasında” dedi.

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AİHM'i hedef aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir” derken, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da Adli Yıl Açılış Töreni’nde; Dünyaya AİHM'ı eleştirdi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adli Yıl Açılış Töreni’nde; Dünyaya hakim olan Batı merkezli insan hakları anlayışının da temelinden çöktüğünü ifade ederek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) verdiği ihlal kararlarına uymayan Almanya, Fransa ve Yunanistan'a kimsenin söz söylemediğini, AİHM'in de yaptırım kararı almadığını anlattı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir, ama öbür tarafta Fransa, Almanya olunca oralarda da ters kararlar verir” diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan ise Türkiye'nin hukuka dönmekine dikkat çeken değerlendirmeler yaptı: "Ülkemizin de tarafı olduğu sözleşmeler aracılığıyla parçası olduğu pek çok uluslararası kurum, Türkiye’deki insan hakları ihlallerini kaygıyla karşıladıklarını çeşitli vesilelerle dile getirmektedir. Gerek temsilciler düzeyinde yapılan açıklamalarda gerekse kurumsal raporlarda Türkiye’de başta ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı olmak üzere öne çıkan çeşitli ihlal alanları tespit edilmektedir. Bu durum, Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli insan hakları mekanizmalarının raporlarında ve Avrupa İnsan Hakları Komiseri ile Venedik Komisyonu gibi Avrupa Konseyi organlarının rapor ve değerlendirmelerinde vurgulu bir şekilde yer almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) derdest halde bulunan 70 binden fazla başvurunun yüzde 22’sini Türkiye’ye karşı açılmış davalar oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti, maalesef ki, AİHM’de hakkında en çok dava açılan ve ihlal kararı verilen ülkeler arasında sayılmaktadır. Açıklanan son istatistiklere göre 2021 yılı içerisinde Türkiye hakkında 78 karar verilmiş olup, bunların 76’sında en az bir ihlal bulunmuştur. Bu ihlallerin 31’i ifade özgürlüğüne, 29’u özgürlük ve güvenlik hakkına, 22’si adil yargılanma hakkına ilişkindir. Üzülerek ifade etmek durumundayım; AİHM’in 2021 yılında verdiği 85 ihlal kararının 31’i Türkiye hakkındadır. Türkiye ifade özgürlüğü bakımından hakkında en çok ihlal kararı verilen ülkedir ve toplamda verilen ifade özgürlüğü ihlallerinin üçte birinden fazlası Türkiye’ye ilişkindir.“

 

 

 

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