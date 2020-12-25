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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

AİHM’i tanımamak, çıkmazı büyütür

25 Aralık 2020, Cuma
Gazeteci Kayhan Karaca, AİHM’in Demirtaş kararına uyulmamasının “AB ile zaten uçurumun eşiğine gelmiş ilişkileri daha da çıkmaza sokacağını” söyledi.

Gazeteci Kayhan Karaca DW Türkçe’de “AİHM kararı sonrası Türkiye’yi ne bekliyor?” başlıklı bir yorum yazısı kaleme aldı. Karaca,  “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kararını açıkladı ve tesbit ettiği hak ihlâllerinin giderilmesi için “derhal tahliye edilmesini” istedi. Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS), kararların bağlayıcılığı ve infazıyla ilgili 46’ncı maddesi gereği Ankara’nın Demirtaş kararını yerine getirme yükümlülüğünü hatırlattı” dedi.

Ankara’nın imajı darbe yer

Karaca, “Kavala ve Demirtaş kararları Ankara tarafından uygulanmaz veya Ankara nasıl uygulayacağına dair bir eylem planı sunmaz ise süreç, Bakanlar Komitesi’ni, 3’te 2 çoğunlukla, bir AİHM kararını yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye’yi topluca AİHM’ne şikâyet etmeye kadar götürebilir. Bu süreç en az 2 yıl alacaktır, ancak o aşamaya gelinene kadar Ankara’nın imajı Avrupa kurumları bünyesinde darbe yer. Bu durum geçtiğimiz yıllarda AİHM’nin Ilgar Mammadov kararını uygulamamakta direnen Azerbaycan’ın başına gelmiş, Bakü’nün Avrupa’daki imajını olağanüstü zedelemişti” ifadelerini kullandı.

Karara saygı olmazsa olmazı

“Türkiye’nin 1949’dan bu yana üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nde kurucu üye olarak kabullenilmekte” olduğunu hatırlatan Karaca, “1950’li yıllarda AİHS’yi kaleme alan ve AİHM’yi kuran 12 Avrupa ülkesinden biri olma özelliğine sahip. Avrupa Konseyi siyasî planda Türkiye’nin “Avrupalı” kimliğinin tescil edildiği yer. AİHM kararlarına saygı Avrupa Konseyi üyeliğinin olmazsa olmazı. Dahası tüm AB ülkeleri aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi. Avrupa Konseyi ile bağların zedelenmesi veya kopması AB ile zaten uçurumun eşiğine gelmiş ilişkileri daha da çıkmaza sokar” diye yazdı.

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  • Hüseyin İlhan

    25.12.2020 08:12:47

    AKP lideri daha evvel kaç kez AİHM ne müracaat ettiğini bir açıklasa.Zira bir insanda kaç yüz var derse ben derim bir amma aksini iddia eden AİHM ni tanımıyoruz diyenelre bakıp söylerse bu birden fazla yüzü gösterir.

  • Sezai MUMCU

    25.12.2020 02:47:38

    Montrö Bogazlar Antlasmasini GECERSIZ HÜKÜMSÜZ KIL Bakalim kac dakika Kurtlar, Sirtlanlar, Eskiyalar seni rahat birakiyor. ilk önce Dostum Macron dedigin kisi hastayken yollara düser! 5816'nin tozuna bile dokunamayan siyasi irade AIHM kararini TIPIS TIPIS TANIMAK ve uygulamak ZORUNDA. AVRUPA BANKALARINDAKI HESAPLARIYLA TEHDIT EDILSINLER 5 DAKIKA SONRA DEMIRTAS HEPSININ KANKASI

  • Sezai MUMCU

    25.12.2020 02:39:48

    PACTA SUNT SERVANDA. AHDE VEFA diye tabir edilen ANTLASMALAR/MUAHEDELER/MUKAVELELER de belirtilenleryerine getirilmelidir. Madem Türkiye AIHM kararlarini taniyacagina dair IMZA ATTI bu IMZAYA SADIK KALMALIDIR. AIHM serbest birakilmalidir diye HUKUK IHLALLERI tesbit etmisse kararlari dogrudur TÜRK HUKUKU bilhassa USULLER KANUNU uygulamada sakincali hepsi birkenara 5816 gibi kisiye özel Ceza kanununa sahip Türkiye HUKUKTA pek cok GERILERDE. HUKUK devletin milletin onurudur. Demirtas'in PKK'nin BITIRILDIGI noktada serbest kalmasi Türkiye icin sorun degildir. Siyasiler HUKUKU yönlendirmemeli. PKK taraftari Obama ve Trumpa dostum diyebilen Demirtasin serbestligine tahammül edebilmeli.

Risale-i Nur Külliyatı

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