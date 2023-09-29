AİHM kararı 100 bin dosya için emsal olabilir

Avukat Hatice Yıldız, AİHM’in verdiği ihlal kararını Elips Haber’den Sümeyye Aksu’ya değerlendirdi.

AİHM kararları bağlayıcıdır

Dava dosyasında AİHM 2. Dairesi’nin dosyadan AİHM Büyük Daire lehine çekildiğini söyleyen Av. Yıldız, “Bu önemli idi zira büyük daire kararları kesindir. Burada Yalçınkaya dosyasının ana dava niteliği kazandığını söyleyebiliriz” ifadelerni kullandı. AİHM’nin kararının diğer bekleyen başvurular için emsal bir karar olduğuna dikkat çeken Av. Yıldız, “Yargılamaların çok büyük bir kısmında manevi unsur yokluğu sebebi ile de bu karar emsaldir. Kendi dosyalarında örneğin ByLock olmayan ancak SD kart kodlaması, ankesörden aranma gibi iddialar olanlarda dahil olmak üzere bu kapsamdaki tüm yargılamalar bakımından emsal bir karar” dedi.

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