AİHM kararı hiçe sayıldı

İş insanı Osman Kavala’nın avukatları, Gezi Parkı davasında savcının Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemesine ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Gezi Parkı dâvâsında mütalâasını açıklayan duruşma savcısı, Kavala ile Mücella Yapıcı’nın, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Kavala’nın avukatları, şu ifadeleri kullandı: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘somut ve meşru delillere dayanmadığı’ yolundaki kararı açıkça hiçe sayılarak, Uluslararası Ceza Hukuku’na ilişkin karar ve normlar ısrarla yok hükmünde addedilmiştir.” Haber Merkezi

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