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AİHM kararları uygulansa insan hakları krizi aşılır

11 Aralık 2022, Pazar 17:00
AİHM kararları, insan haklarının tesisinde önemli rol oynuyor. Anayasa hukukçusu Dr. Serkan Köybaşı, anayasanın 90. maddesinde milletlerarası anlaşmaların esas alınması ile ilgili maddenin temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşmelerin kanunlardan daha üstün olduğunu belirttiğini, ama yargı bağımsızlığı olmaması nedeniyle uygulanmadığını söylüyor:

 “Buna bağlı olarak da Türkiye’de insan hakları ihlalleri var olmaya devam ediyor. Aslında insan hakları konusunda temel madde olması gereken bir madde. Siyasal iradenin arkasında durması ve yargının da uygulaması halinde Türkiye’yi birkaç ay içerisinde Finlandiya seviyesinde insan haklarına dönüştürebilecek bir madde.” Köybaşı’na göre insan hakları ihlallerinin temel nedeni ise Anayasa’nın uygulanmıyor olması.

DW Türkçe’nin haberine göre Avukat Tuğçe Duygu Köksal, “AİHM kararlarının uygulanmamasının, yargı sistemi ve bireyler üzerinde çarpan etkileri oluyor. Tutuklama, işkence ve kötü muamele yasağı, toplantı ve gösteri yürüyüşü ya da ifade özgürlüğüyle alakalı tespitleri ülkedeki çeşitli yargılamalara konu olan bireyleri etkileyen tespitler içeriyor” diyor. Hukukçulara göre, kararların uygulanması sistemin iyileşmesini sağlayabilir.

Haber Merkezi

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