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27 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

AİHM kararlarına saygılı olunmalı

27 Aralık 2019, Cuma 00:29
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye’nin AİHM kararlarına saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisiyle ilgili, “İlerlemek istiyorsak bu ilişkinin belli boyutlarını yok sayamayız. 1 Aralık itibarıyla Avrupa Birliği’nin liderliği değişti. Yeni bir komisyon var, yeni bir komisyon başkanı var, yeni bir parlamento var. Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen göreve başladığı ilk gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon etti. Göç konusunda üst düzey yetkililer göreve başlar başlamaz ilk hafta Türkiye’yi ziyaret ettiler. Bir de tabii olumsuz gelişmeler oldu. Sene başından itibaren “iyi komşuluk ilişkileri” kavramıyla ilgili olumsuz bir gidişat yaşandı. Kıbrıs etrafında gaz arama faaliyetleri ve Doğu Akdeniz meselesinden bahsediyorum. Buna bir de son olarak Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmalar eklendi. Tüm bunlar, aramızdaki ilişkiyi karmaşık hale getiriyor. Birlikte yaşamamız ve çalışmamız gerektiğini biliyoruz ama mutsuz olduğumuz konular da var. Doğrusunu isterseniz ileriye değil, geriye doğru gidiyoruz. “İyi komşuluk ilişkileri” katılım sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen bir ülke komşularıyla iyi geçinmelidir” dedi.

Tehditler hoş karşılanmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB’ye yönelik mülteci tehditlerinin hoş karşılanmadığını belirten Berger,  “Varsayalım bu oldu. Aslında bu herkese Türkiye’ye gelmeleri için bir davettir. Çünkü gelme niyetinde olanlar bilecek ki Türkiye’ye gelirlerse buradan Avrupa Birliği’ne geçebilirler. Ve bugün asıl sorun Suriyeliler değil. Mesela Türkiye’deki Afgan nüfus daha büyük bir problem. Suriyelilerin tam olarak ne istediğinden de emin değilim. Mesela gördüğüm kamuoyu araştırmalarından bir tanesi pek çoğunun Avrupa’ya gitmek yerine Türkiye’de kalmak istediklerini söylüyor. Yani evlerine yakın bir coğrafyada. Türkiye’nin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Mülteciler konusunda yeterince destek almadıklarını düşünüyorlar. Ama biz AB olarak Türkiye dışında pek çok başka ülkeye de destek oluyoruz bu alanda. Ürdün, Lübnan, Irak, Mısır. Türkiye’de çoğu kez biz bir tek Türkiye’deki mültecilere yardım sağlıyoruz sanılıyor. Ama sonuçta önemli olan şu; sizi yalnız bırakmayacağımızı söyledik ve bunu yapıyoruz, sizinle birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uyması yönünde çağrı yaptık

Gazete Duvar’ın haberine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala kararının net olduğunu belirten Berger, “AİHM kararından bir gün önce tesadüfen İstanbul’da büyük bir toplantıda Türk tarafıyla bir araya geldik. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de oradaydı. Tartışılan konulardan biri AİHM kararlarının Türkiye’deki içtihatlara nasıl yansıtılacağı konusuydu. Bu konuda aslında çok yol aldık. Bugün artık AİHM kararlarına atıfta bulunan mahkeme kararlarının sayısı oldukça çok. Kavala kararından sonra da doğal olarak Türkiye’nin buna uyması yönünde çağrı yaptık. Aslında sorun Osman Kavala davasını aşan genel bir sorun; yargılama öncesindeki tutukluk süreleri. Adalet Bakanlığı ile bu konuyu uzun süredir görüşüyoruz. Yargı Reformu Stratejisi’nde bu konuyu çözmeye çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ama bir yandan da AİHM’in Kavala kararına saygı gösterilmeli” şeklinde konuştu. 

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