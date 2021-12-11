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11 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

AİHM kararlarına uymama lüksümüz yok

11 Aralık 2021, Cumartesi 00:45
ANAYASA HUKUKU PROFESÖRÜ SERAP YAZICI, “TÜRKİYE’NİN AİHM KARARLARINA UYMAMA DİYE BİR LÜKSÜ YOK” DEDİ.

UYMAMAK, SÖZLEŞMEYİ İHLAL OLUR

Anayasa hukuku uzmanı Prof. Dr. Serap Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AİHM kararlarını tanımayacakları yönündeki sözleri için, “Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymama diye bir lüksü yok. Hukuken biz bunlara uymak mecburiyetindeyiz. Uymamak, sözleşmeyi ihlal etmek anlamına geliyor. Umarız ki Türkiye bir an önce bu yanlıştan döner” dedi.

AİHM KARARLARI BAĞLAYICI

Yazıcı,  şunları söyledi: “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi bünyesinde akdedilen bir sözleşme. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biri. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni 1950’de Türkiye imzaladı. 1954’te onayladı. 1987’te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını kabul etti. 1989’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını kabul etti.”

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AİHM kararlarına uymama lüksümüz yok

Anayasa hukukçusu Serap Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz” sözleri için, “Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymama diye bir lüksü yok” dedi.

Anayasa hukukçusu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz” sözleri için, “Hukuki realiteyle bağdaşan açıklamalar değil. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymama diye bir lüksü yok. Hukuken biz bunlara uymak mecburiyetindeyiz. Uymamak, sözleşmeyi ihlâl etmek anlamına geliyor. Umarız ki Türkiye bir an önce bu yanlıştan döner” dedi. Serap Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz” sözlerini değerlendirirken şunları söyledi:

UMARIZ Kİ TÜRKİYE BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN DÖNER

Yazıcı, Türkiye’nin 1989 yılında AİHM kararlarının bağlayıcılığını kabul ettiğine işaret ederek şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamaları hukuki realiteyle bağdaşan açıklamalar değil. Biliyorsunuz; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Avrupa Konseyi bünyesinde akdedilen bir sözleşme. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biri. AİHS’yi 1950’de Türkiye imzaladı. 1954’te onayladı. 1987’te AİHM’e bireysel başvuru hakkını kabul etti. 1989’da AİHM kararlarının bağlayıcılığını kabul etti. 2004 Anayasa değişikliği, bizzat Sayın Erdoğan’ın lideri bulunduğu Adalet Kalkınma Partisi’nin girişimiyle gerçekleştirildi. Ve bu değişiklikle beraber temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslar arası sözleşmeler, bizim ulusal kanunlarımızın üzerinde bir statüye yükseltildi. Dolayısıyla bütün bu hukuki tablo karşısında, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymama diye bir lüksü yok. Hukuken biz bunlara uymak mecburiyetindeyiz. Uymamak, sözleşmeyi ihlâl etmek anlamına geliyor. Umarız ki Türkiye bir an önce bu yanlıştan döner.”

Ankara - anka

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