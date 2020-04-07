AİHM kararlarını uygulamada sondan ikinciyiz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2019 raporunu yayınladı.

AİHM kararlarının icrasını takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2019 raporuna göre Türkiye uygulanmayı bekleyen 184 kararla, 244 kararı henüz uygulamayan Rusya’nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Bakanlar Komitesi önünde taraf devletler tarafından uygulanmayı bekleyen dâvâların yüzde 17’sini güvenlik güçlerinin eylemlerinden kaynaklanan ihlaller, yüzde 10’unu haksız gözaltı ve tutuklama kararları, yüzde 9’unu yaşam hakkı ve işkence yasağı ihlalleri, yüzde 8’ini cezaevi koşulları, yüzde 8’ini makul sürede sonuçlanmayan yargılamalar, yüzde 7’sini yerel mahkeme kararlarının geç uygulanması ya da hiç uygulanmaması oluşturuyor. Rapora göre Rusya, 2019 yılında 28.547,005 Euro’luk tazminat ile en çok tazminat ödeyen ülke. Türkiye ise 2.170,693 Euro tazminat ödemeye mahkûm edildi. Toplam ödenen tazminat miktarı ise 77.244,322 Euro.

Okunma Sayısı: 76

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.