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17 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

AİHM, KHK dâvâsında Türkiye’yi tazminata mahkûm etti

17 Aralık 2020, Perşembe
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ankara Kalkınma Ajansı’ndaki görevinden çıkarılan Hamit Pişkin’i Türkiye’ye karşı açtığı dâvâda haklı buldu.

Pişkin 667 sayılı kanun hükmünde kararnamenin verdiği yetkiyle kurumu tarafından idarî kararla ihraç edilmişti. AİHM Türkiye’nin adil yargılanma hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlâl ettiğine hükmetti. AİHM açıkladığı kararında, Türkiye’deki mahkemelerin Hamit Pişkin’in itirazını yeterince değerlendirmediğini, karar verirken Pişkin’in sunduğu delilleri göz ardı ettiklerini, bu yüzden de âdil yargılanma hakkının ihlâl edildiğini belirtti. Mahkeme, bunun olağanüstü hâl durumunda bile kabul edilemez olduğunu vurguladı. Mahkeme Pişkin’e 4 bin euroluk manevî tazminat ödenmesine karar verdi.

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