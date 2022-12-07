AİHM tazminatlarını niye halk ödesin?

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşmesinde konuştu.

Emre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine verdiği tazminat kararları ile ilgili “Bu iktidar sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak, hukuka uymamak, insan haklarına uygun kararlar çıkmadığı için milletin vergisinden sadece bu yüzden 1 milyar lira verdik. Bu sene de ne kadar vereceğimiz belli değil. Buna kim sebebiyet verdi, hükümet sebebiyet verdi. Hakkaniyet, adalet ne olmalı? Ya bunları halkın vergisi ile biz niye ödeyelim. Kabine de çok zengin bakanlar var, cumhurbaşkanı da zengin, bu da sizin kusurunuz, bir zahmet bu parayı aranızda toplayın ödeyin” dedi.

Ankara - Anka