Aile Hekimleri: Yanlıştan dönülsün

Anayasa Mahkemesi (AYM), aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşmelerinin feshinin Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenmesini Anayasa’ya aykırı bularak iptaline karar vermişti. AYM’nin ağustos ayında verdiği karara rağmen, gerekli düzenleme yapılmadan Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin sözleşmesini dün feshetti.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış, “Bu haksız, hukuksuz, yargısız infazın durdurulmasını ve yapılan yanlıştan geri dönülmesini istiyoruz” diyerek şunları kaydetti: “Bugün İstanbul’da aile hekimlerinin sözleşmesi sessiz sedasız feshedildi. Hafta başı aile sağlık merkezilerine hasta muayene etmek için giden aile hekimleri reçete sistemlerinin çalışmaması üzerine durumun farkına vardılar” İstanbul - anka

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