AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, parti genel merkezinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

''GEÇERSİZ OY SAYIMIYLA AK PARTİ LEHİNE DÜZELTİLEN OY 5 BİN 594''

''Sadece geçersiz oy sayımıyla AK Parti lehine düzeltilen oy 5 bin 594. Maddi hata düzeltimi tüm oyların sayımına ilişkin düzeltmeler yapıldı. İstanbul'daki bütün sandıkları baz aldığımızda sadece yüzde 10'u sayıldı. 13 bin 908-13 bin 800'lere gün gün aradaki farkın nasıl eridiğini size gösterebilirim.''

''19 BİN 623'Ü KAMU GÖREVLİSİ DEĞİL''

Sandık başkanlarından kamu görevlisi olmayan toplam sayı 19 bin 623. 62 bin 560 kamu görevlisi görevlendirmemiz gerekirdi. Bunların 19 bin 623'ü kamu görevlisi değil. İçinde engeli olan kişiler var. Kamudan ihraç edilen var 12 kişi. Görevden uzaklaştırılanlar var. Askeri personel var. 32 kişi tespit ettik. Asker değil. İşsiz olanlar var çalışma kaydı hiç yok. Belediye şirketinde işçi olanlar var.