Akademisyen üniversiteyi eleştirdi diye işten atılamaz

Okan Üniversitesi’nde ücretsiz izne gönderilen ve bu uygulamaları eleştirdiği için iş akdi feshedilen Prof. Levent Sevgi’nin mahkemeye yaptığı başvuruda karar açıklandı.

Bölge İdare Mahkemesi, Sevgi’nin işe iadesine karar verdi. Sevgi’nin üniversite yönetimini eleştirip bunu da sosyal medyada paylaştığı için iş akdinin feshedilmesiyle ilgili açılan dâvâ sonuçlandı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, üniversite yönetimini haksız bularak Sevgi’nin işe iade edilmesine karar verdi. Sevgi, koronavirüsü pandemisinde üniversite yönetimini, emekli profesörleri ücretsiz izne çıkarttığı ve araştırma görevlilerine daha düşük maaş teklif ettikleri için eleştirip bunları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Üniversite yönetimi de Sevgi hakkında disiplin soruşturması başlatarak iş akdini feshetmişti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dairesi oy birliğiyle açıkladığı gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararı vererek Sevgi’nin işe iade edilmesini istedi.

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