Akar, kalabalığı dağıtmak için yaptığı konuşma hakkında açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı." dedi.

Kılıçdaroğlu: Akar'a sormak lazım "Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil." şeklinde konuşan Akar şunları söyledi: "Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi?" Akar, "Mesaj, tepki' dediğim şey insanların söylediği, 'şehitlerimizin kanı yerde kalmasın', 'terörü bitirin' ve benzer terör aleyhindeki ifadelerdir." şeklinde konuştu. AA

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