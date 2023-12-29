Akar’la Pençe-Kilit’i konuşmak isterim

Emekli Albay Orkun Özeller, “Hudutları korumamız gerekiyor. Hudutlar tam hudut noktasında korunmaz. Hududun biraz daha ilerisine çıkıp terörün olduğu yerlerde gerekli tedbirleri alarak korumak gerekir.” dedi.

“Pençe-Kilit Harekatları, taktik olarak da stratejik olarak da yanlış. Hulusi Akar, bu birlikleri o bölgeye soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz” eleştirisiyle dikkat çeken emekli Albay Orkun Özeller, askerlik hayatının 17 yılını Kuzey Irak bölgesinde geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Hudutları korumamız gerekiyor. Hudutlar tam hudut noktasında korunmaz. Hududun biraz daha ilerisine çıkıp terörün olduğu yerlerde gerekli tedbirleri alarak korumak gerekir. Tabii ki Irak hududuna gireceğiz. Oralarda uygun yerlerde uygun şekilde tertipleneceğiz, ama stratejik anlamda yapılan hatalar taktiksel başarılarla düzeltilemez.” Özeller şunları söyledi: “Ben bütün bu değerlendirmeleri yaparken bölgedeki askerlerle görüşüyorum. Onların aktarımlarına göre değerlendirmeler yapıyorum. Benim serzenişim siyasi iktidarın bu işlere karışmaması. Silahlı kuvvetlerde komutanlar mevcuttur. Bunların söylemlerini esas almak gerekir ben onlara destek veriyorum. Hulusi Akar deyince benim tüylerim diken diken oluyor. Akar o birlikleri o bölgeye soktu, şu anda onun ceremesini ekiyoruz. Ben bu konuyu Akar ile ister televizyonda, ister kapalı ortamda konuşmak isterim.”