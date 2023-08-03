Akbelen’de ağaçların beşte üçü kesildi

Çevrecilerin tahminlerine göre Akbelen’deki ağaçların beşte üçü kesildi.

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“Jandarma ablukası nedeniyle görebildiğimiz kadarıyla yaklaşık beşte üçü ağaçsızlaştırılmış durumda.” DW Türkçe’ye konuşan İkizköy Çevre Komitesi’nden Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel, Akbelen’deki son durumu böyle özetliyor.

Ormanın kuzey ve batı cephesinde hâlâ ağaçların olduğu bir orman alanının bulunduğuna dikkat çeken Gümüşel, “Yaşam savunucuları Akbelen’e iş makinelerinin girmesini ve alandan tomrukların çıkarılmasını engellemeye çalışıyor” diyor. Muğla’nın Milas ilçesinin İkizköy sınırları içinde yer alan Akbelen Ormanı’nda tepkilere ve çevrecilerin eylemlerine rağmen ağaç kesimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye Akbelen Ormanı’ndan tahsis edilen maden sahasının genişletilmesi için 24 Temmuz’da yeniden başlayan ağaç kesimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.



Akbelen Ormanı’ndan tahsis edilen maden sahasının genişletilmesi için 24 Temmuz’da yeniden başlayan ağaç kesimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Bakanlık eliyle ağaç kıyımı

Muğla Valiliği, 30 Temmuz’da yaptığı basın açıklamasında ağaç kesim işleminin sona erdiğini açıklamıştı. Ancak alandaki aktivistler kesimin dün de devam ettiğini bildirdi. Ağaç kıyımının boyutu, güncel uydu görüntüleriyle net bir şekilde ortaya çıkacak. Ağaç kesimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 28 Kasım 2020 tarihinde YK Enerji’ye verdiği kesim iznine dayandırılıyor. Dönemin Bakanı Bekir Pakdemirli’nin imzasını taşıyan ve Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölgesini açık maden ocağına katan izninin gerekçesi ise Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne yakıt kaynağı sağlamak. Ancak Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları’nın (ÇEHAV) yaptığı açıklamaya göre YK Enerji’nin, Akbelen Ormanı’ndaki kesin izninin süresi 28 Aralık 2021’de doldu. Öte yandan iznin Anayasa’nın 169’uncu maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Muğla 1.İdare Mahkemesi’nde açılan dava da henüz sonuçlanmadı.

“Anayasal suç işleniyor”

DW Türkçe’ye konuşan ağaç kesimine direnen İkizköylülerin avukatlarından Avukat Arif Ali Cangı, “katliamın” ormanları korumakla görevli olan, kamusal güçlerini bu görevlerinden alan Bakanlık, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü eliyle gerçekleştirildiğini söylüyor. Cangı’ya göre kamu güvenliğini sağlamakla görevli olan kolluk güçlerinin koruması ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ’nin lojistik desteği ile yapılan ağaç kıyımı anayasal bir suç. Projenin bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu da bulunmuyor.

Zeytinlik ve tarım alanları da tehlikede

Ormanın kesilmesini takiben, genişletilmesi planlanan kömür madeni bölge tarımını da olumsuz etkileyebilir. YK Enerji’nin paylaştığı bilgi notuna göre 2,5 milyon metrekare tarım alanı ve 3,7 milyon metrekare zeytinliğin kömür için kamulaştırılması bekleniyor. Tarım alanları ve zeytinliklerin de kömür için kamulaştırılacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi