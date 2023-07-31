Akbelen’de onlarca gözaltı

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığında Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim Holding ve Ticaret A.Ş’nin maden sahası için ağaçların kesilmesini önlemek isteyen köylüler ve onlara destek verenlerin eylemi yedinci gününde de devam etti.

İklim krizine karşı ormanlarımızı koruyalım Jandarma eylemcilere biber gazı, basınçlı suyla müdahale etti. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir” denildi. Açıklamada iki Jandarma personelinin de açığa alındığı kaydedildi.

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