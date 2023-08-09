Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını koruyan İkizköylüler, “Akbelen’den elinizi çekin, Akbelen’e dokunmayın!” dedi.

Akbelen Ormanı’nda 16 gündür Limak ve IC İçtaş’ın iştiraki YK Enerji’nin kömür madeni yaptığı çevre katliamına karşı ağaçlarını korumaya çalışan İkizköylüler, TBMM’deki olağanüstü oturum öncesi Ankara’ya vardı. Kömür madenine karşı ormanını savunan İkizkölüler mücadeleyi büyütmek için Ankara’ya gelerek “Günlerdir Akbelen’de ağaçları kestiler, Cudi’de ise yaktılar. Tüm tepkilere rağmen yangına müdahale edilmesine engel oldular” açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca, “Günlerdir süren ve Akbelen`de Limak Holding ve IC Holding tarafından yapılan orman katliamı devletin kolluk güçlerinin himayesinde gerçekleştirilmiş ve bütün ağaçlar kesilmiş, bu hukuksuzluk sürerken devletin kurumları, ilgili bakanlık ve idareler bu duruma sessiz kalmış, ormanını, toprağını, yaşamını savunan ve tek bir ağacını kestirmemek için direnen halka, baskı, gözaltı ve şiddetli saldırılar yapılmıştır” denildi.

Tüm projeleri iptal edin

Artı Gerçk’in haberine göre, açıklamada şunlar söylendi: “Bizler madenlerin, aç gözlü şirketlerin ormanlarımızı, tarlalarımızı, köylerimizi, insanlarımızı yuttuğu, tükettiği bir ülke istemiyoruz. Ne yazık ki ülkemizde egemen olan madencilik anlayışı, madenin bulunduğu tüm arazinin harap edildiği, geride ise tümüyle verimsizleştirilmiş ve kirletilmiş bir toprağın bırakıldığı bir anlayışla sürdürülmektedir. Bu anlayış nedeniyle Cerrattepe’den Fatsa’ya, Kaz Dağlarından Akbelen’e kadar her yerde verimli ormanlık alanlarımız, tabiat zenginliklerimiz yok edilmektedir. Bu anlayış, sadece madenciliği değil, yaşamı da sürdürülemez hale getirmektedir. Bu madencilik anlayışı, bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir. Madenleri olduğu gibi, doğayı ve halkı da sömürmektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Akbelen’den elinizi çekin, Akbelen’e dokunmayın! İnsana ve doğaya zarar veren tüm projeleri iptal edin!”

Haber Merkezi