Akbelen’i takip eden gazeteci sınır dışı edildi

Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesimine karşı başlayan eylemleri takip etmek için Muğla Milas’a bağlı İkizköy’e giden Amerikalı gazeteci Daniel McArdle, 6 Ağustos Pazar günü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne götürülen McArdle’ın üç gün boyunca avukatı dahil kimseyle iletişim kurmasına izin verilmedi. McArdle, otobüsle önce İstanbul’a götürüldü, oradan da İspanya’ya hiç bir karar bildirilmeksizin sınır dışı edildi. McArdle, tercümanına gönderdiği mesajda “Sınır dışı edildiğime dair bir kod veya damga olmadan” İspanya’ya gönderildiğini söyledi. Avukat Betül Kılıç ise sınır dışı kararı varsa itiraz edeceklerini söyledi. McArdle, tercümanına gönderdiği mesajda kolluk gücünün kimseyle iletişim kurmasına izin vermediğini söyledi. Haber Merkezi

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