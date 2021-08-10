Akdeniz Görev Gücü kurulmalı

İktisadî Kalkınma Vakfı( İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, özellikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri’ni etkileyen orman yangınları sonrasında bu yangınların tüm ulusları derinden etkilediğini belirtirken, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin de yangın ve benzeri afetlerin sıklığı ve yoğunluğunu arttırdığını kaydetti.

Zeytinoğlu, Ortak kaderi paylaşan bu bölgenin ülkeleri afet durumunda kullanmak için âcil bir görev gücü oluşturmak da dâhil olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde yaşanan afetlerde destek sağlamak üzere bir birlik oluşturabilir. Özellikle Akdeniz ülkelerinin sorunlarını dikkate alan, iklim değişikliğinin bu bölgede yol açtığı aşırı doğa olayları ile afetlere müdahale için bir görev gücü ve örgütlenme oluşturulması daha yoğun bir müdahale kapasitesi sağlayacaktır” açıklamasında bulundu. AA

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