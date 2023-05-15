AKP 7 puan kayıpla yine birinci

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AKP, 2018 seçimlerine kıyasla ciddi oranla oy kaybetti.

AKP 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 42.49 oranında oy almıştı. ANKA’nın sandıkların yüzde 99.83’ünün açıkladığı esnadaki verisine göre ise AKP’nin genel seçimlerdeki oy oranı yüzde 35.56’ya geriledi. AKP oylarında yaklaşık yüzde 7 gerileme görülmesine karşın, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve oylarını büyük ölçüde koruyan MHP’nin desteğiyle Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağladı. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığının özellikle Ankara İstanbul, İzmir gibi metropoller başta olmak üzere bir çok ilde AKP’ye oy kaybettirdiği gözlenirken, 6 Şubat depreminin yaşandığı illerin büyük çoğunluğunda ise birinci parti çıkmayı başardı. Oyu yaklaşık yüzde 1’lerde kalan parti lideri Mustafa Destici aday olduğu İstanbul 1. bölgede yüzde 1 oy aldı ve seçilemedi. Artı Gerçek’te yer alan habere göre HÜDA PAR’ın dört adayından 3’ü, saat 02.57’deki resmi olmayan verilere göre AK Parti listelerinden TBMM’ye girdi. AK Parti İstanbul 2. bölge 4. sıra adayı DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal da kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi. Haber Merkezi

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