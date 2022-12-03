AKP, AB fonlarının peşinde

Milletvekili Utku Çakırözer, AKP iktidarının yurt dışından destek alanlara yönelik ‘foncu’ suçlamasını hatırlatarak, “Bugün bu iktidar milyarlarca Euroluk yeni AB fonu kullanmak için Meclis’e uluslararası anlaşma getirdi” dedi.

Avrupa Birliği’ne aday ülkeler için 2021-2027 yılları için öngörülen 14 milyar avroluk Katılım Öncesi Yardım Fonlarından (IPA) Türkiye’nin yararlanmasına ilişkin uluslararası anlaşmanın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiği oturumda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’deki görüşmeler sırasında, AKP iktidarının yurt dışından destek alan sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşlarına yönelik ‘foncu’ suçlamasını hatırlatarak, “Kaderin cilvesi işte! Bugün bu iktidar milyarlarca Euroluk yeni AB fonu kullanmak için Meclis’e uluslararası anlaşma getirdi!” dedi.

Saray güçlü demokrasi istemiyor

2022’den bu yana alınan 9.2 milyar Euroluk AB fonlarının amacına yönelik kullanılmamasını da eleştiren Çakırözer, “Milyarlarca Euro, trilyonlarca lira fon kullanıyorsunuz ama Türkiye AB üyeliğinde ileriye değil geriyi gidiyor. Çünkü siyasi irade AKP, yani saray rejimi gerçek anlamda bu projelerin arkasında durmuyor. Demokrasisi güçlü, yaşam standardı güçlü bir Türkiye istemiyor. Gazeteciler tutuklu, protestolar yasaklı, dernekler kapatılıyor, AİHM kararlarına uyulmuyor! Böyle bir ortada hangi fonu alırsanız alın AB’ye üyelik gelmez” ifadelerini kullandı.

Ortada bir katılım süreci kalmadı

Konuşmasında AB fonlarının amacına uyun kullanılmamasını da eleştiren Çakırözer “Bu fonların Türkiye’ye gerçekten yararlı olabilmesi için doğru yerde, doğru amaçla, somut etki üretecek şekilde kullanılmaları gerekir. Öncelikle Türkiye’de gerçekten yüzünü demokrasiye, hukukun üstünlüğüne dönmüş bir iktidara ihtiyaç var. Türkiye’nin temel eksiği işte bu. Biz, katılım öncesi fonları konuşuyoruz ama ortada bir katılım süreci kalmadı bu iktidar sayesinde. Ortada sadece kazanılmış hakkımız olarak adaylığımız var ama Avrupa Birliği belgelerinde artık bu ifadeye yani tam üye adayı olduğumuza dahi yer verilmiyor” şeklinde konuştu.

Neden ileri gidemiyoruz?

2002’den bu yana milyarlarca euroluk fonla birçok projenin tamamlandığına dikkat çeken Çakırözer, bu fonlara rağmen AB’ye üyelik sürecinde Türkiye’nin gerilemesine dikkat çekti. Çakırözer şöyle konuştu: “Sormak hakkımız değil mi, neden ülkemiz ileriye değil de geriye gidiyor? Çünkü siyasi irade, yani AKP, yani saray rejimi gerçek anlamda bu projelerin arkasında durmuyor. Demokrasisi güçlü, yaşam standardı güçlü bir Türkiye istemiyor. Nereden biliyoruz? Çünkü bu fonların kullanımında, her bir projenin vatandaşın, sivil toplumun katılımıyla tasarlanması koordinasyonu gerekir ama bu iktidar, demokrasiden korktuğu için gerekli olan o alanda çalışan dernekleri, sivil toplumu toplantılarına dahi çağırmıyor, o zaman da istenen sonuca ulaşılamıyor. Projelerin en büyük eksikliği şeffaflık, hesap verebilirlik. Sivil toplum dışlandığı için bu alanda da yeterli denetim yapılamıyor.”

Hukuk devleti olmadan AB’ye üye olamayız

Çakırözer, AİHM kararlarına uyulması için proje yaptırıyorsunuz ama herkesten önce kendiniz uymuyorsunuz. Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, bağımsız kurumsal yapılar, güçler ayrılığı ilkesi, denge, denetleme hepsini ayaklar altına aldıktan sonra Avrupa Birliği’nden değil 4 milyar 100 milyar gelse ne yazar. AB sürecinden kopmak evlatlarımızın geleceğine, onların yaşayacağı bu ülkeye en büyük ihanettir! Zarardır. Ama umutsuzluğa yer yok! Millet kendi iradesiyle bu iktidarı, bu ikiyüzlü iktidarı iktidardan indirecek ve iktidarı gelecek olan Millet İttifakı yani bizler bugün onayladığımız bu fonları gerçek amacı doğrultusunda yani demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için; evlatlarımızın kardeşçe birlik içinde, beraberlik içinde, huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi yaratmak için kullanacağız ve sonuna kadar da şeffaf, hesap verebilir bir şekilde denetleyeceğiz” dedi.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ