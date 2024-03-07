AKP, AYM kararlarını takmıyor

Türkiye’de basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlaller 2024’ün ilk iki ayında da artarak devam ettiğini söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı Ocak ve Şubat aylarını kapsayan Basın Özgürlüğü Raporu’na göre, haber yorum ve paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma ve yargılamalarla karşı karşıya bırakılan gazeteciler yılın ilk 2 ayında 207 kez hakim karşısına çıktı.

Gözaltına alınan 18 gazeteciden 5’i tutuklanırken, gazetecilere saldırılar yine cezasız bırakıldı. Basın özgürlüğünü kısıtlayan erişim engellemeleri hakkında Anayasa Mahkemesi’nin bir ’toplu ihlal’ kararı daha vermesine rağmen, AKP iktidarı yasal düzenleme yerine engelleme kararlarının sürmesine göz yumdu. Yerel seçim takviminin işlemeye başladığı iki aylık süreçte ise TRT genel seçimde olduğu gibi yine muhalefeti yok sayan taraflı ve partizan yayın politikasına devam etti. Anayasa Mahkemesi haberlere getirilen erişim engellemelerinin basın ve haber alma özgürlüğünü ihlal ettiği yönünde son kararı ile 500’ün üzerinde habere getirilen engelleme kararları hakkında ‘toplu hak ihlali’ kararı verdiğini hatırlatan Utku Çakırözer, “Ancak AYM’nin erişim engellemeleri hakkında son birkaç yılda üst üste verdiği ihlal kararlarını yok sayan AKP iktidarı haber ve içeriklere ilişkin erişim engelleme kararlarına göz yummaya devam etti” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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