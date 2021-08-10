AKP çapulcuların toplandığı parti haline geldi

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP’nin kesintisiz 19-20 yıl iktidar döneminin hem siyasî açıdan, hem de sosyolojik olarak değerlendirme zorunluluğu bulunduğunu belirterek, “Sanki birileri bu partinin genetiği ile oynadı ve bu yüzden de toplum vicdanını yaralayan bütün eylem ve söylemlerin odağı haline geldi” diye yazdı.

AKP’nin bugün kendisi gibi düşünmeyenleri “hain” olarak gören, çıkar odaklı çapulcuların toplandığı parti haline gelindiğine işaret eden Ocaktan, “Bugün hangi alengirli işin arkasına baksanız AK Partili bir bakan, milletvekili, belediye başkanıyla karşılaşıyorsunuz. (...) Pudra şekerinden kokaine terfi eden AK Parti Genel Merkez çalışanı çılgın genci, Peker’den her ay 10 bin dolar alan vekili, Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde sefa sürenleri saymıyorum bile…” dedi.

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