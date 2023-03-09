AKP daha da düşebilir

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Kılıçdaroğlu’ndaki bu yükselişi kriz sonrası oluşan ‘Türkiye ittifakı’ görüntüsüne bağladı; “Bu kriz aslında dağıtıcı olmaktan çıkıp tabanda birleştirici bir unsur oldu” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iktidarın hazırlıksızlığı ve geç müdahalesi eleştirilmişti. Diken’e konuşan Pösteki, beş aydır çıkışta olduğunu söylediği AKP’nin deprem sonrası düşüşe geçtiğini söyledi; “Adalet ve Kalkınma Partisi, son beş aydır bir çıkıştaydı. İki buçuk puan yukarı çıkmışlardı. Depremden sonra bir çalışma yaptık. Bir buçuk puanlık bir düşüş var. Yüzde 30’un üzerine çıkmıştı ama yine geriledi. Bu seviye AKP için psikolojik bir eşiktir. Önceki aylarda da görmüştü yüzde 27’leri ama EYT ve sosyal konut projesiyle birlikte kıpırdanma olmuştu. Ancak depremden sonra daha ilk ayında bir buçuk puanlık düşüş AKP’yi yüzde 30’un altına düşürdü. Önümüzdeki aylarda bu oran daha da düşebilir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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