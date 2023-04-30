AKP’den ciddi kopuş var

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Seçimlere az bir süre kala siyasetçiler, seçmeni ikna etmek için saha çalışmalarına hız verdi. CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’in bazı bölgelerinde AKP de hatırı sayılır oy alıyor. Ancak bu bölgelerde deprem sonrası iktidara yetersizlik eleştirileri yöneltiyor. Artı Gerçek’in haberine göre, AKP’ye oy veren İzmirli seçmenin gözle görülür bölümünün hayat pahalılığı sebebiyle kopuş yaşadığı belirtiliyor. Değişim talep eden seçmenin konuşmalarında, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin tüm kanatlarıyla ‘birlik’ halinden memnun oldukları anlaşılıyor. Haber Merkezi

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