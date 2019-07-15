AKP, derin yapıyla uzlaştı

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın “Savcısıyım” dediği Ergenekon Dâvâsı’nda 5 isim haricindeki sanıkların tamamı, Yargıtay’ın “örgüt yok” kararıyla 12 yıl sonra beraat ettirildi.

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, çıkan karar için “AKP iktidarda kalabilmek için ‘derin’ dediğimiz yapıyla uzlaşmak durumunda kaldı” dedi. Bugün Ergenekon dâvâsının üstünün kapatılmış olmasının Türkiye’de demokrasi isteyen insanların derin devletle olan mücadelesini engellemeyeceğini belirterek sözlerine başlayan Eren Keskin, “Bizim, insan hakları savunucularının, demokratların bütün mücadeleleri 1915’ten bu yana işlenen devlet suçlarını ortaya çıkarmak üzerinedir. Mücadelemiz devam edecek. Bizim için değişen bir şey olmadı. Ben zaten olumlu bir karar beklemiyordum. Onun için beni şaşırtmadı” ifadelerini kullandı. Artı Gerçek’in haberine göre, Keskin, Ergenekon dâvâsının nasıl başladığını ise şöyle dile getirdi: “Devletin kendi içindeki iktidar savaşı nedeniyle böyle bir dâvâ açıldı. Ama bir süre sonra taraflar yer değiştirdi. AKP’nin Gülen Cemaati’yle arası bozuldu ve güçlü kalmak adına o derin yapıyla uzlaşmaya gitti. O derin yapıyla uzlaşmaya gidince de zaten Ergenekon dâvâsının devam etmesi mümkün değildi. Bence burada acı olan şudur; orada yargılanan bazı isimleri bizler insan hakları savunucuları olarak çok iyi tanıyoruz... Biz şimdi onlara bir de tazminat ödeyeceğiz. Tutuklu kaldıkları süre için tazminat ödenecek bu insanlara. Yani bana göre çok korkunç bir durum bu.”