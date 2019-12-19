AKP eleştirdiklerini yapar hâle geldi

Eski Milli Eğitim Bakanı ve Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Dinçer, T24’e konuştu.

Normalleşmenin ve sağlıklı bir toplum olmanın yolunun özeleştiriden geçtiğini ifade eden Dinçer, “Siyaset ve diğer toplumsal kesimler hep karşısındakileri eleştiriyor. Bu durum yaşam kalitesini de düşüren bir sonuç doğuruyor. Bugün hiçbir kesim kendisine dönüp bakmıyor. Doğru yönde değişimi hep başkasından bekliyoruz. Değişim sürecinin başladığı yer insanın ve toplumun bizzat kendisidir. İnsanlar kendilerini değiştirmiyorlarsa toplumun değişme ihtimali yok. O yüzden AK Parti eğer değişmek istiyorsa kendisine dönüp bakmalı ve eleştiriyi kendisine yöneltmeli. CHP değişim yapmak istiyorsa kendisine bakmalı ve eleştiriyi kendisine yöneltmeli. Ben değişmek istiyorsam, kendime bakmalıyım. Eğer bunu başaramıyorsak Türkiye’de değişim olmayacak. Nitekim bunu başaramadığımız da çok açık. Mesela AK Parti yola çıkarken sahip olduğu pek çok ilke ve değerin tersi işler yapıyorken, başlangıçta eleştirdiklerinin birçoğunu yapar hâle gelmişse, bugün her şey yerli yerindeymiş gibi davranmamalıyız” dedi.