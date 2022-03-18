AKP erimeye devam ediyor

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara Masası Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik’in konuğu oldu; AKP ve MHP’nin seçim kanununda değişiklik teklifine ilişkin konuştu.

Kulat, seçim kanunu teklifin barajın düşürülmesinin bir HDP’yi baraj altı bırakmak ve Millet İttifakı’nı bölmek üzere iki amacı olduğunu söyledi. Canlı yayında son seçim anketinin detaylarını açıklayan Kulat, CHP ile AKP arasındaki makasın daraldığını belirterek şunları kaydetti: “(AKP’nin) makas CHP ile son derece kapanmış durumda. Bu CHP’nin oyu arttığı için değil AK Parti’nin oyu azaldığı için. AK Parti’de erime devam ediyor. AK Parti şu anda yüzde 28-29 bandında ki bunun içinde yüzde 2’lik bir HDP’li seçmenin olduğunu var sayarsak 27’lere kadar inebilecek bir AK Parti şu an için görünüyor. CHP’yle çok yaklaştılar kafa kafaya geldiler.”

Haber Merkezi