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16 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

AKP grup başkanı görevden ayrılıyor

15 Kasım 2021, Pazartesi 17:00
AKP, sürpriz bir değişim kararı aldı. Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre Partinin Grup Başkanı Naci Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek “farklı bir yerde görev almak istediğini” dile getirdi.

Erdoğan’ın yaklaşan seçim süreci nedeniyle, genel başkan danışmanı olarak genel merkezde değerlendirilebileceğini ifade ettiği öğrenildi. Bostancı, bundan sonra danışman olarak genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacak. Görevi bırakmasıyla ilgili Sözcü gazetesinden Veli Toprak’a konuşan Bostancı, “Görevimden ayrılıyorum, bundan sonra seçimlere hazırlanacağız” dedi. Yerine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz gelecek. 

Haber Merkezi

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