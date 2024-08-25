"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

AKP iktidarı, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırdı

25 Ağustos 2024, Pazar 00:56
ÜYELİK MÜZAKERELERİ DONDURULDU. KURUCU ÜYESİ OLDUĞUMUZ, 2004’TE ÇIKTIĞIMIZ AVRUPA KONSEYİNİN YENİDEN SİYASÎ DENETİMİNE ALINDIK.

AKP iktidarı, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırdı

Gençlerin gözü dışarıda - Temel haklar çiğnendi

TÜİK 2023 YILI “YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI” SONUÇLARININ, TÜRKİYE’NİN AB’YE ÜYELİK SÜRECİNE İLİŞKİN TOPLUMDAKİ DESTEĞİN AKP’NİN İKTİDARI ALTINDA ERİDİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİĞİ BELİRTİLDİ.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcısı Jale Nur Süllü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçlarının, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecine ilişkin toplumdaki desteğin AKP’nin iktidarı altında dramatik bir şekilde eridiğini gözler önüne serdiğini söyledi. Araştırma sonucunu değerlendiren Jale Nur Süllü, “2004 yılında vatandaşların %70,2’si Türkiye’nin AB’ye üye olmasını desteklerken, 2023 yılında bu oran %47,9’a kadar düştü. Bu dramatik düşüş, AK Parti’nin dış politikadaki ve AB ile üyelik müzakerelerindeki tercihlerinin, başarısızlıklarının, yönetim anlayışının ve vatandaşa yaşam memnuniyeti sunamadığının en net göstergesidir” dedi.

AKP, HALKIN AB UMUDUNU YOK ETTİ

Bu sert düşüşün başlıca nedeninin AKP’nin Türkiye’yi hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokrasiden uzaklaştıran politikaları olduğunu vurgulayan Süllü, “AK Parti, 2002’de iktidara geldiğinde AB üyeliği için umut vaat eden bir tablo çizdi. Ancak sonrasında hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak, yargıyı siyasallaştırarak, basın özgürlüğünü boğarak ve temel hakları çiğneyerek Türkiye’yi Avrupa değerlerinden kopardı. Kurucu üyesi olduğumuz, 2004’te çıktığımız Avrupa Konseyi’nin yeniden siyasi denetimine alındık. Üyelik müzakereleri donduruldu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor, Anayasaya Mahkemesi kararları hiçe sayılıyor. AK Parti’nin bu baskıcı rejimi altında, halkın AB üyeliğine olan inancının da yerle bir oldu. “değerlendirmesinde bulundu. 

GENÇLERİN YÜZDE 46’SI MUTSUZ

Eskiden Türkiye’den yurt dışına gençlerin okumaya gittiğini ve geri döndüğünü, çok azının yurt dışındaki şartları beğendiğini ve kaldığını ifade eden Süllü, “Bugün ise, TÜİK araştırmasının da ortaya koyduğu üzere, gençlerin yüzde 46’sı kendilerine sunulan yaşamdan mutlu değil. AK Parti’nin uyguladığı torpil düzeniyle mağdur ettiği, dışladığı gençlerin büyük çoğunluğu daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. TÜİK’in dışındaki araştırma sonuçları da her 10 gençten 5’inin mutlu olmadığını, her 10 gençten 8’i torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inandığını ortaya koyuyor” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'nin içinde bitmeyen zulüm: Tekrar ve tekrar ''zorunlu göç''

    AKP iktidarı, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırdı

    Okullar ticarethane oldu

    Gelir uçurumu derinleşiyor

    Sosyal medya özgür hissettirmiyor

    7 ayda 51 bin esnaf kepenk indirdi

    İsrail, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı Gazze’ye sokmuyor

    Yüksek faiz Türkiye’de şirketleri zombileştiriyor

    Kötü yönetiminizin bedelini millet ödüyor

    İzmir ve Aydın’daki 10 mahallede afet bölgesi ilanı

    DSÖ: Maymun çiçeği salgını durdurulabilir

    Şapka dayatmasına kutlama yarışı!

    Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi

    UCM Başsavcısı: Netanyahu ve Gallant'ın yakalanması talebi bir an önce karara bağlasın

    Almanya’daki bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü

    Yetki belgesi olmayan galericiler ilan veremeyecek

    Türkiye bunu hak etmiyor

    Şiddet okula kadar indi

    İsrail yine katletti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Çelik gibi bir metanet”
    Mehmet KARA

    17-25 Aralık hatırlatması
    Ahmet BATTAL

    Türkiye’nin çürük kuyruklu çocukları
    Mehmet Emin Bozkuş

    İdilli Molla Tahir’in Bediüzzaman hasreti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Okullar ticarethane oldu
    Zafer AKINCI

    Müsbet hareket
    Genel

    AKP iktidarı, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırdı
    Genel

    Gelir uçurumu derinleşiyor
    Hüseyin Topuz

    Günümüzün en korkunç hastalığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.