ÜYELİK MÜZAKERELERİ DONDURULDU. KURUCU ÜYESİ OLDUĞUMUZ, 2004’TE ÇIKTIĞIMIZ AVRUPA KONSEYİNİN YENİDEN SİYASÎ DENETİMİNE ALINDIK.

AKP iktidarı, Türkiye’yi AB’den uzaklaştırdı



Gençlerin gözü dışarıda - Temel haklar çiğnendi

TÜİK 2023 YILI “YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI” SONUÇLARININ, TÜRKİYE’NİN AB’YE ÜYELİK SÜRECİNE İLİŞKİN TOPLUMDAKİ DESTEĞİN AKP’NİN İKTİDARI ALTINDA ERİDİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİĞİ BELİRTİLDİ.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcısı Jale Nur Süllü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçlarının, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecine ilişkin toplumdaki desteğin AKP’nin iktidarı altında dramatik bir şekilde eridiğini gözler önüne serdiğini söyledi. Araştırma sonucunu değerlendiren Jale Nur Süllü, “2004 yılında vatandaşların %70,2’si Türkiye’nin AB’ye üye olmasını desteklerken, 2023 yılında bu oran %47,9’a kadar düştü. Bu dramatik düşüş, AK Parti’nin dış politikadaki ve AB ile üyelik müzakerelerindeki tercihlerinin, başarısızlıklarının, yönetim anlayışının ve vatandaşa yaşam memnuniyeti sunamadığının en net göstergesidir” dedi.

AKP, HALKIN AB UMUDUNU YOK ETTİ

Bu sert düşüşün başlıca nedeninin AKP’nin Türkiye’yi hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokrasiden uzaklaştıran politikaları olduğunu vurgulayan Süllü, “AK Parti, 2002’de iktidara geldiğinde AB üyeliği için umut vaat eden bir tablo çizdi. Ancak sonrasında hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak, yargıyı siyasallaştırarak, basın özgürlüğünü boğarak ve temel hakları çiğneyerek Türkiye’yi Avrupa değerlerinden kopardı. Kurucu üyesi olduğumuz, 2004’te çıktığımız Avrupa Konseyi’nin yeniden siyasi denetimine alındık. Üyelik müzakereleri donduruldu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor, Anayasaya Mahkemesi kararları hiçe sayılıyor. AK Parti’nin bu baskıcı rejimi altında, halkın AB üyeliğine olan inancının da yerle bir oldu. “değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLERİN YÜZDE 46’SI MUTSUZ

Eskiden Türkiye’den yurt dışına gençlerin okumaya gittiğini ve geri döndüğünü, çok azının yurt dışındaki şartları beğendiğini ve kaldığını ifade eden Süllü, “Bugün ise, TÜİK araştırmasının da ortaya koyduğu üzere, gençlerin yüzde 46’sı kendilerine sunulan yaşamdan mutlu değil. AK Parti’nin uyguladığı torpil düzeniyle mağdur ettiği, dışladığı gençlerin büyük çoğunluğu daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. TÜİK’in dışındaki araştırma sonuçları da her 10 gençten 5’inin mutlu olmadığını, her 10 gençten 8’i torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inandığını ortaya koyuyor” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA