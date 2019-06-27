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27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

AKP kaynıyor

27 Haziran 2019, Perşembe 17:27
İstanbul seçimi sonrasında yenilginin nedenlerinin tartışıldığı AKP’de, parti yönetimi, kabinenin yanısıra başkanlık sisteminde de revizyon gündemde.

AKP’de yapılan iç değerlendirmelerde, seçimlerin yenilenmesi kararının her ne kadar YSK eliyle, yani “hukuki” bir karar olarak görünse de vatandaş nezdinde bu durumun “adaletsizlik” olarak görüldüğü yorumu yapılıyor. Bazı milletvekilleri, “İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini halk adil bulmadı, bu iptali kabul etmedi ve mağdur olarak gördüğü İmamoğlu’na daha güçlü destek verdi” yorumunu yapıyorlar. BBC’nin haberine göre Ekrem İmamoğlu’na VİP’ten geçişine izin verilmemesiyle başlayan tartışmada, Erdoğan’ın, mahkeme kararıyla belediye başkanlığının düşeceği mesajını vermesi de strateji hatası olarak görülüyor.

Başkanlık sistemini AKP’liler de tartışıyor

Abdullah Öcalan’ın, “tarafsızlık çağrısı” içeren mektubunun Anadolu Ajansı, kardeşi Osman Öcalan’ın TRT ekranlarına çıkarılması da “basılan yanlış tuşlar” olarak gösteriliyor. AKP içinde en önemli eleştiri konularından birisi de yeni hükümet sistemi nedeniyle, TBMM ile cumhurbaşkanlığı, yani yürütme arasındaki bağın kopması. Yurttaşların, bakanlıklara ulaşamadığı için çözüm adresi olarak TBMM’yi gördüğünü, ancak milletvekillerinin de bakanlara ulaşamadığından yakınan parti yöneticileri, yasama ile yürütme arasında iletişim sağlayacak yeni bir mekanizma kurulmasını talep ediyor. İstanbul’da seçmenin verdiği dersi aldıklarını, bu konuda vatandaşları suçlamadan sorumluluklarının gereğini yapacağını kaydeden Erdoğan’ın, “Gönül köprüsünü yıkan kimse, sorumluluk bizzat şahsımda da olsa, Bakanlar Kurulu, MYK, ilçe başkanları nezdinde de olsa bütün tedbirleri alacağız” mesajı verdiği bildirildi. Cumhurbaşkanının partinin başında olmasını sakıncalı görenlerin sayısı az değil. Bir parti yetkilisi bu durumu “Saray’ın dışında kendi gündemimiz olmalı” diye özetliyor.

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  • Ahmet ilhan

    27.6.2019 18:08:39

    Risale-i Nurları 666 gün kamalist devlet tekeline alan bir partinin fokur fokur kaynaması normaldir. Hele hele hadsiz zulümlere imza atmışsa.

Risale-i Nur Külliyatı

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