AKP Kurucuları konuştu: İktidarın arınacak tarafı kalmadı

SON ZAMANLARDA AKP’LİLERCE DİLE GETİRİLEN ARINMA İDDİALARINI DEĞERLENDİREN AKP KURUCU MİLLETVEKİLLERİ, BUNUN ARTIK MÜMKÜN OLMADIĞINI DİLE GETİRDİ.

AKP kurucuları, AKP MKYK Üyesi Metin Külünk’ün “AKP’nin arınma ihtiyacı” olduğu yolundaki sözlerini değerlendirirken, küçük ortağı da dahil ederek, “İktidarın arınacak tarafı kalmadı” dediler.

AKP’nin kurucularından olan eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, KRT TV’de önceki akşam Semra Topçu’nun sunduğu programa konuk oldu.

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk’ün “AK Parti’nin arınma ihtiyacı” olduğu yolundaki sözlerini de değerlendiren Albayrak, “illerde rahatsızlığın artığını, milletvekillerinden de kopuş olacağını” ifadesini kullanırken, “Bugün suçlananlar, eğer birazcık ahlakları varsa, ‘Bizlere iftira atılıyor, bu iftiranın altında kalamayız’ deyip, kendileri bu işi yargıya taşımalı. Ama Ziya Paşa’nın dediği gibi birbirlerine benzeyeni bulmuşlar. Kamu kaynaklarını çalmakta çok mahirler. Ama iktidarın gittiğini biliyorlar servetlerini başka ülkelere taşıyorlar, Yunanistan ev alıyorlar, dış basında okuyoruz. TC’nin tapusunu ver yine doymazlar. Harami oldu bunlar. Hukuktan kaçan haramiler… Şimdi bir şey olmasa da devlette arşiv vardır, gelecekte mutlaka adalet devletinde emin olun, bunlar yargının karşısından kurtulamazlar” dedi.

ARINACAK TARAFLARI KALMADI

“Lağım patladı, her tarafta sıkıntılar var” diyen Albayrak özetle şunları söyledi: “Bir devlet çalışamaz hale geldiyse paralel yapılar meydana gelmiştir, güvenlikte, adalette öyle. Hiçbir kurum çalışacak halde değil, hepsi paralel bir yapı haline getirdiler. Mafya siyaset işbirliği, öyle kötü duruma düştü ki Türkiye Cumhuriyeti daha önce hiç böyle olmadı. AKP’nin arınacak tarafı kalmadı, nasıl arınacak? Rahmetli Demirel derdi ki, ananı sıkıntıya sokan kadı olursa nasıl aranacak? Yani bu sistem çökmüş. Kirliliğe bulaşmamış insanlar çok.

Bunu kimse yutmaz

“Zaten kopuş arttı, illerde görüyorum. Çok büyük huzursuzluk var biliyorum, görüştüğüm arkadaşlar var, tanıştığım insanlar var. Milletvekillerinden de kopuş olacak. Ama devlet gücü intikam aracı olduğu için korkuyorlar, yine de itibarları giderek düşüyor. Bahçeli’nin dediği gibi Tursil’le, Omo’yla da yıkasan bunlar durulanmaz, temizlenmez. Arınma bunları kurtarmaz. Milletvekili arkadaşlarla görüşüyorum, Peker’in söyledikleri, bu yolsuzluk, bu sıkıntıları gerçekten görmüyor musunuz, diyorum. Bana ne diyorlar biliyor musunuz, sağa sola bakıyorlar, acaba bir duyan var mı diye, sonra bunların hepsinin doğruluğunu tasdik ediyorlar. Ama devlet imkânları ile, devletin gücüyle, insanları tehditler, şantajlar, çocuğunun işi-gücü var, vergi ellerinde, iş insanları ses çıkaramıyor, dolayısıyla içlerindeki niyetleri söyleyemiyorlar. Bu iktidar nasıl temizlenecek mümkün değil. Bir defa körlük yaşıyorlar. Gözleri görüyor ama görmezden geliyorlar. Kendi içlerinde bir operasyon yaparak, anlaşmalı bir operasyon olabilir, şunları şunları alınca, ‘Bak biz artık kirliliği temizleme gayretindeyiz’ diyebilirler ama bunu kimse yutmaz.”

Peker’in iddialarında doğruluk payının olduğunu düşünüyorum

AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal da, ekonomik krizin sebebinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresi olduğunu vurguladı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında, doğruluk payının olduğunu düşündüğünü belirten Ünsal, “Bunlar, şeffaf ve hesap verebilir olmaktan uzaklaşan siyasetin kaderidir. Türkiye bu kaderi yaşıyor. Ersin Kalaycıoğlu’nun söylediği gibi neo-patrimonyal sultanizm olan bu tek kişi yönetimi, buna kapı aralayan bir yapıda. Yargı düzeni normal sürecinde gitmiyor. Yapılması gereken bir an önce şeffaflığa ve hesap verebilir olmaya dönmektir” diye konuştu.

Saray’a kadar uzanıyorsa bu çok kötü bir durum

AKP kurucu üyesi ve AKP’nin ilk Dışişleri Bakanı olan Yaşar Yakış ise, Peker’in iddialarının, Erdoğan’a kadar uzanma ihtimalini tamamen dışlamak istemediğini söylerken, “Saray’a kadar uzanıyorsa bu çok kötü bir durum demektir. Belki bir ihtimal, Cumhurbaşkanı’na veya daha yakınlarına gitmeden önü alınabilir. Peker’in şimdiye kadar söyledikleri yalanlanmadığı sürece bu ifşaları doğru kabul etmek mümkündür. Şu anki hukuk sisteminde ifşalarının sonuna kadar gidileceğine ihtimal veremiyorum ve hemen bir sonuç çıkacağından da ümitli değilim. Bir şekilde üstü kapatılacaktır” diye konuştu.

AKP’nin iktidarı boyunca dışişleri politikasında en büyük iki hatayı Suriye ve Mısır konusunda yaptığını söyledi. Yakış, Erdoğan’ın 2012’de kullandığı “İnşallah biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, Selahaddin-i Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii’nde namazımızı da kılacağız” ifadelerini de çok yanlış ve hakaretamiz bir davranış olarak gördüğünü söyledi.

Erdoğan, yüce divanın önüne geçti

AKP kurucularından ve şu an Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı olan Cuma İçten ise, 17-25 Aralık yolsuzluklarının üstünün örtünmeye başlanmasının kendisinin AKP’den ayrılması konusunda milat olduğunu belirterek, “AKP, 17-25 Aralık yolsuzluklarından sonra süte su kattı. Erdoğan, dört bakanın yaptıkları yolsuzluklar sonucunda yüce divanda yargılanmasının önüne geçti” dedi.