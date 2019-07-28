AKP’li başkanların isyanı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılım gösterdiği AKP İl Başkanları Toplantısı’ndaki kulis bilgilerini yazdı.

AKP il başkanlarının yeni sistemden şikâyet ettiklerini belirten Sarıkaya, bir AKP’li başkanın “Hükümetimiz kurduktan sonra, Genel Müdür, Dare Başkanı olabilmek için onlarca kez kapımıza gelen, bizi ataması için her gün defalarca arayan kişiler, şimdi bayramda, resmi, törenlerde benim 10 adam önümde duruyor. İşe girmesin, atamasını sağladığım kişi en önde, ben en arkada yürüyorum; dönüp bir de küçümseyerek bakıyor. Telefonumuza çıkmıyor, randevu vermyor...” sözlerini köşesine taşıdı.

İl başkanları yeni sistemle “itibar” kaybına uğramış

Muharrem Sarıkaya’nın Habertürk’te “AK Parti İl başkanları: “Biz neyiz, sistemdeki yerimiz, statümüz ne?” başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle: “AK Parti’de seçim sonrası ortaya çıkan sıkıntılara çözüm bulmak için gruplar halinde milletvekilleri dinlenmişti. Önceki gün de büyükşehir belediye başkanlarının da katılımı ile genişletilmiş il başkanları toplantısı yapıldı. Şunu belirtmeliyim ki milletvekillerinin aktardığı sıkıntının iki katı il başkanlarında mevcut. Bunun temel kaynağını da bir yılını dolduran sistemin tam oturmamış olmasının yanı sıra, yeni sistemde il başkanlarının statülerinin belirlenmemesinin yarattığı sıkıntı yatıyor. Nitekim toplantının ağırlıklı bölümünde de il başkanları yeni sistemle “itibar” kaybına uğramanın hayıflanması içinde olmuş, makam ve statü tanımlanmasının yarattığı belirsizlikten yakınmış. Bir de hükümet ile olan ilişkilerinin eskisi gibi yürümüyor olmasından şikâyet etmiş.”