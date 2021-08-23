AKP’li seçmen kararsız

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Twitter hesabından “Kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin analizi” başlıklı araştırmanın sonucunu paylaştı.

Araştırmanın sonucu AKP tabanına ilişkin şaşırtan verileri ortaya koydu. Buna göre, kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 30’unu AKP’li seçmenler oluşturdu. CHP’de bu oran yüzde 17.6 iken, İYİ Parti’de yüzde 7.2 oldu. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’de ise bu oran yüzde 5.4 olarak ankete yansıdı. HDP’nin oranı yüzde 2.3 olurken, “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 10, “Protesto oy” diyenlerin oranı ise yüzde 27.02 oldu.

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