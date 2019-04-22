AKP’lilerden tepki; Kabul edilemez

Saldırı sonrası yaşanan olaya birçok kesimden tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz” diyerek Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Hükümetten saldırıya yönelik ilk tepki ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi. Gül Twitter’dan yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak “Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz!” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da saldırıyı “kabul edilemez” diyerek kınadı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da “Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim” yorumunda bulundu. Cumhur İttifakı’nın AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Twitter’dan attığı mesajda Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti; “Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Gün ayrışma günü değil, teröre karşı birlik olma günüdür. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”