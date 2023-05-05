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AKP’linin tercihi de yurtdışında yaşamak

05 Mayıs 2023, Cuma 22:43
SODEV’in araştırmasına göre, eğitimli AKP seçmeninin yüzde 44’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 52’si imkan olsa yurtdışında yaşamak istiyor.

SODEV’in önayak olduğu kamuoyu araştırmasında “Türkiye’de yaşamaktan ne derece memnunsunuz?” sorusuna “Hiç memnun değilim” CEVABINI verenlerin toplam oranı yüzde 18,6 seviyesinde. Bir başka dikkat çeken veri ise “Hayatınızın geri kalan kısmını yurtdışında geçirme imkanınız olsa, gider misiniz?” sorusuna verilen cevapta saklı. Söz konusu soruya yüzde 54,9’luk bir kesim “Evet” cevabını veriyor. 

Özgür bir ülkede yaşamak onların da hayali

Gitmek isteyenlerin oranı yaş aralığı değiştikçe düşüş gösteriyor.  Bir başka deyişle yaş arttıkça gitmek isteyenlerin oranı azalıyor ama arada uçurum yok. Örneğin 21-29 yaş arasındakilerin yüzde 36,3’ü “Fırsatım olsa kesinlikle giderim” derken bu 50 yaş ve üzerinde yalnızca yüzde 6,8’lik düşüş gösteriyor. SODEV Başkanı  Rasim Şişman, “Toplumsal barışın yüksek olduğu ülkeler tercih ediliyor. Özgür ve laik bir ülkede yaşama AKP ve MHP’li seçmenin de hayali” tespiti yapıyor. Zira yurtdışında yaşam ile ilgili AKP seçmeninin yüzde 44’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 52,1’i imkan olsa hayatını yurtdışında geçirmek niyetinde.

Yüzde 57,6 kendisini özgür hissetmiyor

Independent Türkçe’nin haberine göre SODEV Başkanı Şişman “İfade özgürlüğü konusunda siyasi düşüncelerini dillendirirken kendisini özgür hissetmeyenlerin olduğu bir Türkiye tablosu var. Türkiye genelinde yüzde 57,6’lik bir kesim kendisini özgür hissetmiyor. Bu AKP seçmeni nazarında da karşımıza çıkıyor. Yüzde 23,4’lük bir kesim düşüncesini ifade edemediğini söylüyor. Son derece özgür hisseden AKP seçmeni oranı ise yüzde 21,1’de kalıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in bile 6284 sayılı kanunla ilgili görüş belirtirken gelen tepkiler üzerine kendisini özgür hissetmediğini söylemişti. AKP’in önde gelen bir siyasetçisi bu fikirdeyse sıradan bir AKP’liyi siz düşünün” diyor.

Daha az kazançla İsviçre’yi tercih ediyorlar

Yurtdışına çıkılması halinde en çok tercih edilen ülkeler arasında yaklaşık 3 buçuk milyon Türk’ün yaşadığı Almanya yüzde 15,7 ile ilk sırada görünüyor.

Almanya’yı ABD, İsviçre, Kanada, İngiltere ve Norveç takip ediyor. Tercih edilen Ortadoğu ve körfez ülkeleri olarak listede Suudi Arabistan (yüzde 2,2), Dubai (yüzde 0,7) ve Katar (yüzde 0,7) bulunuyor. “Ayda 10 bin dolara Ortadoğu ülkesi mi, ayda 5 bin dolara İsviçre mi?” “Yurtdışı imkanı olarak karşınıza iki seçenek sunulsa, hangisini tercih ederdiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 88,6’sının daha az kazançla İsviçre’de yaşamayı yeğledikleri gözlemleniyor.

Haber Merkezi

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