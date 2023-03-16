AKP’liysen her şeyin geliyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na dert yanan bir depremzede, “Depremden üç gün sonra tabura gittim. Belediye Başkanı, Hüseyin Yayman, kaymakam içerde oturuyor. Bir TIR jeneratör geldi. Belediye başkanının şoförü 5 tane jeneratörü arabasına koydu. Çocuğa dedim ki ‘Nereye götürüyorsun bunu.’ Dedi ki ‘Bu başka yere gidiyor.’ Bunları hep götürüp satıyorlar. Biz çadırda oturamıyoruz. Eğer AK Partiliysen çadırın da var, yiyeceğin de geliyor. Encümenler oturmuş oraya. Tanıyor adamı. Beni bilmiyor. Biraz bekle, diyorlar. AK Partililere veriyorlar” diye konuştu. Bir başka depremzede, bu görüşe katılarak “Torpil yapıyorlar” diye ekledi. Engelli bir çocuğunun olduğunu söyleyen depremzede ise “5 sefer gittim. Hepsi tamam, arkası boş” dedi. Hatay - Anka